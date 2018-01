Caminhão quebrado complica trânsito pela Marginal do Tietê

Um caminhão quebrado complicava o trânsito pelas duas pistas da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, na tarde desta quarta-feira, 8. Por volta das 15 horas, o veículo ocupava a faixa direita da pista local na altura da Ponte do Piqueri e causava 10,4 km de engarrafamento nas duas pistas, entre as pontes Aricanduva e Casa Verde.

A CET recomenda que os motoristas evitem a região por causa do acidente. Devido à saída para o feriado prolongado de 9 de julho, o trânsito deve ficar complicado na tarde desta quarta na capital paulista. A estimativa da CET é de que cerca de 1,3 milhão de veículos deixem a capital.

Para evitar o trânsito, a recomendação é programar a viagem para o período das 22h de quarta-feira às 6 horas de quinta-feira, 9.