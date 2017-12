Caminhão quebra na Av. Giovanni Gronchi e bloqueia trânsito de ônibus

Neste domingo, 7, um caminhão que recolhia caçambas quebrou na Avenida Giovanni Gronchi, na altura do número 3001, no Morumbi, por volta das 12h45. O veículo ficou parado na transversal, bloqueando as duas faixas no sentido do Terminal João Dias e uma faixa sentido do Estádio do Morumbi.

Devido ao acidente, ônibus não conseguiam passar pelo local, formando grande fila na via. Com o trânsito, os passageiros tiveram de descer e seguir a pé. Já os carros transitaram pela calçada.

Segundo um policial que estava no local, um guincho havia sido chamado.