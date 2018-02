Caminhão que transportava quatro detentos tomba na Marginal do Tietê

SÃO PAULO - Um caminhão da Secretaria de Administração Penitenciária, que transportava quatro presos do Centro de Detenção Provisória (CDP), tombou na pista expressa da Marginal do Tietê, por volta das 12h35 desta terça-feira, 8. O veículo ocupou duas faixas da via na altura da Ponte Cruzeiro do Sul, que teve o acesso totalmente bloqueado no sentido Rodovia Castelo Branco.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o acidente provocou lentidão nas três pistas da Marginal do Tietê, que chegou a registrar mais de cinco quilômetros de congestionamento no local. A ocorrência foi finalizada às 13h50, quase uma hora e meia depois.

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, o caminhão era escoltado por viatura do Grupo Regional de Ações de Escoltas da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Metropolitana (Coremetro). De acordo com os Bombeiros, dois presos sofreram lesões no ombro e foram encaminhados pelos próprios policiais para o pronto-socorro, onde fizeram exames.