Caminhão que levava estudantes na carroceria bate em carreta e 17 morrem Dezessete pessoas morreram numa colisão entre uma carreta e um caminhão que transportava 20 estudantes na carroceria, na noite de anteontem, na Bahia. O acidente aconteceu na BA-420, que liga as cidades de Mutuípe e Laje, no interior do Estado, numa localidade conhecida como Curva do Napoleão. O caminhão bateu de frente com a carreta de Apucarana (PR), carregada de ureia. O motorista do caminhão e 16 estudantes morreram na hora. Outros quatro estudantes ficaram feridos. Segundo a Polícia Rodoviária, o caminhão teria invadido a pista contrária e caído de uma ribanceira de mais de 20 metros após a colisão. Os estudantes tinham passado o dia arrecadando cestas básicas para uma gincana em Laje e retornavam para São Miguel das Matas. Eram alunos de uma escola estadual, a maioria com idade entre 15 e 22 anos. De acordo com a polícia, eles não tinham autorização para viajar e não estavam acompanhados de professor. O motorista da carreta fugiu.