Caminhão preso em viaduto provoca lentidão na Avenida do Estado

SÃO PAULO - Um caminhão entalado em um viaduto da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), na altura do número 2.557 da Avenida do Estado, na zona central da cidade, provocava um grande congestionamento no sentido Santana da via no começo da tarde desta quarta-feira, 29.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o caminhão, que transportava empilhadeiras, ficou preso à passagem da linha férrea por volta das 12 horas, espalhando a carga na pista.

Duas faixas da direita ficaram interditadas provocando um grande congestionamento na região. Por volta das 14h45, apenas uma faixa permanecia fechada ao tráfego de veículos. Segundo a CET, a pista deve ser totalmente liberada por volta das 15 horas.

Por conta do bloqueio, a Avenida do Estado apresentava quase sete quilômetros de lentidão, entre o trecho da Rua São Caetano e Viaduto Pacheco e Chaves.