Caminhão-pipa pega fogo após tentativa de assalto

Um caminhão-pipa pegou fogo na madrugada deste domingo, 23, ao bater contra uma pilastra no viaduto Pires do Rio, na zona leste de São Paulo.

O motorista do caminhão, Humberto Tadeu Rodrigues, disse que seguia pela via expressa da Avenida Salim Farah Maluf, sentido Marginal Tietê, quando dois homens em uma moto tentaram assaltá-lo. Eles efetuaram quatro disparos contra o Rodrigues, que perdeu o controle do veículo.

Rodrigues conseguiu fugir e pediu socorro. Ao voltar para o local, o caminhão estava em chamas. Ninguém foi preso.