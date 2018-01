Caminhão pega fogo na Rodovia Régis Bittencourt

SÃO PAULO - Um caminhão pegou fogo na manhã desta sexta-feira, 31, na Rodovia Régis Bittencourt, no sentido de São Paulo, em Juquitiba, na Grande São Paulo. Segundo a Autopista Régis Bittencourt, que administra a via, ainda não há informações de feridos. O resgate permanece no local.

De acordo com a concessionária, uma faixa da rodovia está bloqueada e há 5 km de lentidão na região.

A ocorrência foi registrada pouco antes das 8 horas desta sexta-feira.