Caminhão pega fogo e interdita Rodovia dos Bandeirantes

Um caminhão que transportava enxofre pegou fogo na madrugada deste domingo, 14, às 2 horas, na Rodovia dos Bandeirantes. O motorista escapou sem ferimentos. O acidente deixou a via interditada na altura do quilômetro 35, sentido interior, até as 8h40, quando uma faixa e o acostamento foram liberados ao tráfego. Às 10h30, a Bandeirantes tinha 3 km de lentidão, do km 32 ao 35, de acordo com a concessionária Autoban.

Na Anhanguera, altura do km 31, há congestionamento por conta da passagem de 1,5 mil manifestantes da Marcha Mundial das Mulheres. De acordo com a AutoBan, a via foi interditada por volta das 10h para a passagem delas pelo acostamento. As mulheres seguem em direção à capital paulista.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, as demais estradas paulistas têm trânsito normal nesta manhã de domingo.