Caminhão pega fogo e interdita Marginal do Tietê por 1 hora

SÃO PAULO - Um caminhão pegou fogo por volta das 14 horas desta quarta-feira, 2, na Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, perto da Ponte dos Remédios, interditando totalmente a via por cerca de uma hora.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), por volta das 17 horas três faixas da direita estavam bloqueadas. Só existe trânsito por aproximação, segundo informou a companhia. O Corpo de Bombeiros disse que o motorista do veículo não ficou ferido. As causas do incêndio serão apuradas.