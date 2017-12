Caminhão pega fogo após colisão em rodovia no interior de SP

SÃO PAULO - Um caminhão pegou fogo após bater em outro na Rodovia Francisco da Silva Pontes, em Itapetininga, na noite desta terça-feira, 2.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os dois caminhões vinham da cidade de Capão Bonito em direção a Itapetininga. Na altura do Km 161, o veículo que transportava soja bateu na traseira de um caminhão que levava cana de açúcar. Após a colisão, o veículo que teve a frente danificada começou a pegar fogo.

Os motoristas saíram dos caminhões e acionaram o Corpo de Bombeiros, que enviou cerca de cinco viaturas para atendimento. Ninguém ficou ferido, e as causas do acidente ainda não foram divulgadas.

A pista norte, sentido Capão Bonito, permanece interditada devido ao acidente. A pista sul foi bloqueada devido à intensa fumaça, mas já está liberada.

