Caminhão passa mais de 4h entalado sob viaduto na Avenida Pacaembu

SÃO PAULO - Um caminhão ficou entalado por mais de quatro horas no Viaduto General Olímpio da Silveira, na zona oeste da capital paulista, entre a noite desta terça, 21, e a madrugada desta quarta-feira, 22. Foi o segundo acidente desse tipo em apenas cinco dias em São Paulo.

O motorista seguia pela Avenida Pacaembu, por volta das 23h10, quando a caçamba ficou presa no viaduto, segundo informa a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A estrutura do elevado sofreu danos, mas não ficou comprometida. Ninguém se feriu.

Os técnicos da CET junto com a Defesa Civil Municipal precisaram murchar os pneus do veículo para conseguir retirá-lo. O caminhão foi removido por volta das 3h30.

Outro caso. Na sexta-feira, 17, outro caminhão que trafegava na Marginal do Tietê com a caçamba levantada entalou na Ponte do Piqueri, também na zona oeste.

A Prefeitura precisou usar uma máquina de corte com fio de diamante para dividir a peça em três, içar cada uma individualmente, escorar a ponte e tirar o caminhão do local. A pista central, no sentido Ayrton Senna, só seria liberada após 50 horas de interdição.