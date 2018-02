Caminhão mata 4 em evento infantil

Cerca de 200 pessoas participavam da celebração. O caminhão estava estacionado em ladeira e era seguro por um calço colocado atrás de uma das rodas, mas uma pessoa teria tirado o apoio. Sem motorista, o veículo avançou sobre as vítimas. Uma das hipóteses apontadas pela polícia é que o veículo estivesse com problemas no freio. O caminhão passará por perícia técnica, e o dono do veículo pode ser indiciado por negligência. / TIAGO DÉCIMO