Caminhão levava 5 mil mercadorias ilegais

Policiais rodoviários federais apreenderam 5 mil itens, entre celulares e máquinas digitais ilegais, em um caminhão carregado de sucata de ferro, ontem de manhã, em Cascavel, no Paraná. As mercadorias avaliadas em US$ 50 mil, cerca de R$ 100 mil, estavam escondidas em um compartimento do tanque de combustíveis do veículo. O motorista do caminhão disse que a mercadoria seria entregue em Araucária, região metropolitana de Curitiba. Ele foi preso por contrabando.