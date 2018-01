Caminhão invade residência na zona leste de SP

Um caminhão-tanque vazio invadiu, no final da noite desta segunda-feira, 25, um sobrado de dois andares localizado na altura do nº 1.124 da Avenida Doutor Frederico Martins da Costa Carvalho, no Jardim Planalto, região do Sapopemba, na zona leste de São Paulo.

Um Vectra que estava na garagem, ao ser atingido pelo caminhão, invadiu a cozinha e os moradores tiveram dificuldade para conseguir abandonar a residência. As duas casas ao lado, com suspeita de comprometimento na estrutura, foram interditadas. Segundo testemunhas, o motorista do caminhão estaria bêbado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ele teria passado a tarde inteira bebendo em um bar. No final da tarde, ao deixar o estabelecimento, teria atingido um Celta vermelho estacionado. À noite, voltou para o mesmo bar e deu início a mais uma rodada de bebedeira, causando o segundo acidente quando retornava para casa.