Caminhão invade pista, mata 1 e fere 8

Segundo o tenente Anderson Pelegrine, da Polícia Militar, um caminhão, com três ocupantes, carregado com equipamentos de som, perdeu os freios na descida do trecho conhecido como Serra de Boiçucanga, invadiu a pista contrária e chocou-se de frente com uma Kombi da Polícia Militar, que levava seis policiais do reforço da corporação da Operação Verão - entre eles, duas policiais femininas. O policial que conduzia a Kombi morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória enquanto era socorrido no pronto-socorro de Boiçucanga.

Um ônibus circular que seguia logo atrás não conseguiu frear a tempo e bateu na traseira do caminhão. Ninguém do coletivo ficou ferido. Um Corsa, conduzido por um policial militar que seguia junto com a Kombi, também foi atingido pelo caminhão. O soldado também nada sofreu.