Caminhão invade casa no Capão Redondo O motorista de um caminhão perdeu o controle da direção e o veículo invadiu uma casa, na manhã de ontem, na Rua Roberto Sampaio Ferreira, no Capão Redondo, zona sul de São Paulo. O condutor ficou preso nas ferragens e foi socorrido por bombeiros. Com ferimentos graves, foi levado ao Pronto-socorro do Campo Limpo.