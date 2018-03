Caminhão fica entalado na entrada do Túnel Jânio Quadros

Um caminhão ficou retido na entrada do Túnel Presidente Jânio Quadros, no Itaim, zona oeste de São Paulo. Motoristas que estão na região não conseguem acessar o túnel, no sentido bairro, para chegar à Avenida Lineu de Paula Machado. Agentes da CET estão desviando o fluxo para a Avenida Engenheiro Oscar Americano.

"Como alternativa, os motoristas com destino à Avenida Lineu de Paula Machado, podem utilizar a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, seguir pela Avenida das Nações Unidas, acessar a Ponte Cidade Jardim, Avenida dos Tajurás, para então seguir pela Avenida Lineu de Paula Machado", diz a CET, em nota.

A recomendação da companhia, no entanto, é para que o motorista evite a região neste momento. Segundo a CET, a capital tinha, às 15h50 desta segunda-feira (29), 16 quilômetros de congestionamento. Três deles estão na zona oeste, região do acidente.