Caminhão escondia 990 kg de maconha A Polícia Rodoviária Estadual apreendeu 990 kg de maconha em Dracena, no interior paulista. A droga estava escondida no fundo falso de um caminhão. O motorista do veículo, de 24 anos, foi preso em flagrante. Ele afirmou que o caminhão foi carregado na cidade de Deodápolis, no Mato Grosso do Sul, e seguia para Sorocaba, também no interior de São Paulo.