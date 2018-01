Caminhão e carreta colidem na Dutra

São Paulo, 14 - Um caminhão e uma carreta colidiram na altura do quilômetro 213, em Guarulhos, da Rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo na manhã deste sábado, 14. Das quatro faixas da rodovia, duas ficaram interditadas até as 8h48, segundo informações da concessionária Nova Dutra. Houve derramamento de carga na pista. As pistas foram totalmente liberadas às 9h18. Uma pessoa teve ferimentos leve e foi encaminhada ao Hospital Geral de Guarulhos. A lentidão no local chagou a 3 km.