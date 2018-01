Caminhão derruba passarela e interdita a Rodovia Anchieta

Atualizado às 20h30

SOROCABA - Um caminhão com a caçamba levantada derrubou uma passarela de pedestres no km 30 da Rodovia Anchieta, que liga São Paulo à Baixada Santista, na madrugada desta segunda-feira, 16. A estrutura de concreto atingiu o veículo causador do acidente e outro caminhão que seguia pela outra pista. Uma pessoa ficou gravemente ferida. Após quase 16 horas, a pista norte da rodovia, no sentido São Paulo, foi liberada. Já a pista sul, no sentido Baixada Santista, permanecia interditada até as 20h30 desta segunda.

O motorista do caminhão basculante, causador do acidente, sofreu ferimentos leves e foi atendido no local por uma ambulância - ele assinou um termo para não ser levado ao hospital. Já o motorista do caminhão-tanque, atingido pela queda da passarela na pista oposta, sofreu ferimentos de moderados a graves e foi levado para o Pronto-Socorro Central de São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dois grandes guindastes foram posicionados para remover os escombros da passarela. A rodovia permanece interditada nos dois sentidos. A Polícia Rodoviária Estadual e equipes da concessionária fazem o desvio do trânsito pela Rodovia dos Imigrantes.

Para os motoristas que seguem em direção à Baixada, a opção é a saída do Rodoanel, no km 26.

Outro bloqueio. A Anchieta teve outro ponto de interdição no km 47. No local, as duas pistas foram bloqueadas por volta das 12 horas, sentido Baixada Santista, por causa da colisão entre dois caminhões - um dos veículos atingiu a traseira do outro. Nesse acidente, não houve vítimas. Às 13 horas, equipes da concessionária e da Polícia Rodoviária Estadual liberaram a faixa da direita, mas os veículos estão passando em baixa velocidade e há lentidão.