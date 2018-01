Caminhão de tinta tomba na Raposo Tavares e complica trânsito

Um acidente na Rodovia Raposo Tavares causou a interdição total da via no Km 21, sentido Cotia, por volta das 10h deste domingo, dia 3. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), o congestionamento chegou a sete quilômetros na região.

Um caminhão de tinta tombou na rodovia e os carros que passam pelo local foram sendo desviados para a lateral da pista. O caminhão seguia para Vargem Grande e nenhum dos três passageiros ficou ferido.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), duas faixas da rodovia foram liberadas às 13h45 – apenas uma permanecia interditada no início da tarde. O congestionamento em direção ao interior chegou a sete quilômetros, entre os km 14 e 21. A tendência, segundo o DER, é de que o tráfego esteja normalizado em breve.

Notícia atualizada às 14h do dia 3.