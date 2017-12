Caminhão de frango tomba e carga é saqueada na Régis

SOROCABA - Um acidente entre dois caminhões deixou uma pessoa ferida e interditou totalmente a rodovia Régis Bittencourt (BR-166) no km 360, em Miracatu, Vale do Ribeira, na manhã desta quarta-feira (20). Um dos veículos levava 14 toneladas de frangos congelados. Em poucos minutos toda a carga foi saqueada por moradores da região.

O acidente aconteceu por volta das 7 horas num trecho em curva e de pista simples na Serra do Cafezal. O caminhão de frango, que seguia de Curitiba para São Paulo, tombou na curva e colidiu com o outro veículo que vinha em sentido oposto. As caixas com frango ficaram espalhadas na pista. Enquanto o motorista, que ficou ferido sem gravidade, era socorrido, moradores das margens da rodovia avançaram sobre a carga.

Policiais rodoviários que chegaram logo após o acidente nada puderam fazer para impedir o saque. A rodovia ficou interditada nos dois sentidos durante quase seis horas. Uma das pistas foi liberada às 13 horas. Houve congestionamento de 17 quilômetros: a fila de veículos chegou a 9 quilômetros no sentido de São Paulo e 8 no sentido de Curitiba. O motorista ferido recebeu atendimento em Miracatu e foi liberado.