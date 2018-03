Caminhão de coleta de lixo atropela e mata funcionário no ABC

SÃO PAULO - Um funcionário de uma empresa de coleta de lixo morreu atropelado pelo caminhão com o qual trabalha por volta da 1 hora desta madrugada de quarta-feira, 5, na Rua Andrea Demarchi, no bairro Demarchi, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

Segundo o motorista, a equipe realizava a coleta e ao chegar no final da rua, que não tem saída, ele foi obrigado a retornar de ré em razão da falta de espaço para uma manobra. Naquele momento, Francisco escorregou, caiu do caminhão e foi atropelado pelo veículo. A vítima, de prenome Francisco, morreu no local.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas o coletor de lixo já estava morto quando o resgate chegou. Até as 4h15 desta manhã, mais de três horas após o acidente, os dados do caso, segundo plantonistas do 3º Distrito Policial de São Bernardo, não haviam chegado à delegacia.