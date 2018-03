Caminhão de bombeiro mata criança no Rio

Uma menina de 5 anos morreu na manhã de ontem depois que um caminhão do 22.º Grupamento de Bombeiros Militares do Rio, localizado em Volta Redonda, perdeu o freio, desceu uma pista em declive e atingiu a casa da criança. No acidente também ficaram feridos o pai de Estéfane, Marcelo Batista Mota, de 25 anos, e a irmã, Ana Gabriela, de 4. O caminhão era usado no combate a um incêndio em uma oficina e estava com o motor em funcionamento para acionar a bomba de água, quando, aparentemente, o freio de mão se soltou.