Caminhão com trabalhadores em caçamba tomba e 3 morrem em Guaratinguetá

SOROCABA – Um caminhão basculante que levava sete trabalhadores na caçamba tombou numa ribanceira, na tarde desta terça-feira, 30, em Guaratinguetá, interior de São Paulo. Três homens morreram e outros quatro ficaram feridos. O motorista, que não tinha habilitação para dirigir veículo de carga, foi preso.

O acidente aconteceu na Estrada do Morro Vermelho, zona rural do município. Os homens trabalhavam em um porto de areia e retornavam para casa após o dia de trabalho. Além dos trabalhadores na caçamba metálica, outros dois estavam na cabine, junto com o motorista.

Numa curva, o condutor perdeu o controle da direção e o veículo saiu da estrada, tombando duas vezes numa ribanceira. As vítimas, de 37, 39 e 46 anos, respectivamente, foram esmagadas pela caçamba. Um dos feridos foi internado em estado grave em um hospital da cidade.

O motorista, de 20 anos, foi preso por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Ele foi levado para a Cadeia Pública de Lorena, na mesma região. A Justiça decidirá, em audiência de custódia, se ele permanece preso.

A Polícia Civil, que apura o acidente, vai investigar se a mineradora, dona do porto de areia, permitia que o motorista dirigisse o caminhão sem habilitação. O veículo de carga foi apreendido para perícia.