Caminhão com produto químico explode e fecha a Dutra

SOROCABA - Um caminhão carregado com produtos químicos tombou e explodiu, por volta das 13 horas desta sexta-feira, 8, no km 75 da rodovia Presidente Dutra, em Roseira, próximo da divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro. O motorista saiu ileso, mas a pista sentido Rio de Janeiro foi completamente interditada. A fumaça e outros efeitos da explosão afetaram também a pista sentido São Paulo.

Às 15h30, segundo a concessionária, havia nove quilômetros de congestionamento no sentido do Rio e oito no sentido da capital paulista. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão levava carga de tintas e solventes, produtos altamente inflamáveis. O motorista perdeu o controle do veículo e tombou, mas conseguiu sair da cabine antes das explosões, seguidas de incêndio.

Por volta das 15 horas, as chamas estavam controladas, mas ainda havia fumaça e restos de produtos queimados sobre as pistas. Técnicos da Cetesb, agência ambiental do Estado de São Paulo, estavam no local para avaliar os impactos do acidente.