Caminhão com madeira tomba e bloqueia a Régis Bittencourt

SOROCABA - Um caminhão carregado com madeira tombou na manhã desta segunda-feira, 14, no km 364,7 da rodovia Régis Bittencourt (BR-116), em Miracatu, no Vale do Ribeira. A carga se espalhou e a pista sentido São Paulo ficou completamente bloqueada.

O motorista do caminhão teve ferimentos leves e foi atendido no local. Às 8h50, havia uma fila de cinco quilômetros de veículos parados no trecho.

Equipes da concessionária trabalhavam na remoção da carga e na retirada do veículo tombado, que ocupava parte da pista. A previsão era de que a rodovia fosse liberada em cerca de uma hora.