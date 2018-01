Caminhão com carros de corrida pega fogo na Régis

Um caminhão carregado com dois carros de corrida, com cilindros de oxigênio, se incendiou na altura do km 362 da rodovia Régis Bittencourt, em Miracatu (SP), no sentido Curitiba. A estrada ficou totalmente interditada das 2h19 às 3h49, depois passou a operar no esquema "siga e pare", no qual a pista, que é simples e de mão dupla, era liberada alternadamente em cada um dos sentidos para o trânsito. O acidente não deixou feridos e a rodovia já foi totalmente liberada, segundo a concessionária Autopista.

Em Ribeirão Pires, na região metropolitana de São Paulo, um policial militar ficou gravemente ferido em uma colisão entre uma moto e um caminhão na Estrada das Sete Cruzes. O caminhão tombou no acostamento da via. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma outra pessoa também ficou ferida e foi encaminhada para o Hospital Nardini, com trauma no rosto.