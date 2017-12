Caminhão com caçamba levantada entala na Ponte do Piqueri

Atualizada às 18h12

SÃO PAULO - Um caminhão que trafegava na Marginal do Tietê com a caçamba levantada entalou na Ponte do Piqueri, na zona oeste da capital paulista, na madrugada desta sexta-feira, 17. Por causa do acidente, a pista central foi bloqueada, provocando congestionamento no local. O motorista foi levado para o hospital com suspeita de fratura na costela.

Segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o acidente aconteceu no sentido Rodovia Ayrton Senna por volta das 3 horas. Quinze horas depois, a pista central ainda estava completamente interditada e o veículo não havia sido retirado.

Por volta das 13h20, a pista central da Marginal do Tietê registrava 4,7 quilômetros de congestionamento, entre a Pontes dos Remédios e do Piqueri. Já na local, eram 5,4 quilômetros de tráfego lento, da Rodovia Castelo Branco até o local do acidente, enquanto a expressa tinha 5,3 quilômetros de trânsito intenso.

Por questões de segurança, a passarela de pedestre da Ponte do Piqueri está interditada. De acordo com a CET, a perícia técnica já está no local, mas a ponte precisa ser escorada para a retirada do caminhão. O motorista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital das Clínicas, mas o estado de saúde não foi divulgado.

Com acesso da central bloqueado, os motoristas que chegam das Rodovias Bandeirantes, Anhanguera e Castelo Branco precisam entrar na Marginal do Tietê pela local, a mais congestionada no momento. / COLABOROU RAFAEL ITALIANI