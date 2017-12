Caminhão com botijões explode e mata um no interior de SP

SÃO PAULO - Um homem morreu na manhã desta quinta-feira, 7, após um caminhão carregado com mais de 100 botijões de gás explodir em uma estrada vicinal, que liga Guaratinguetá a Potim, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo.

Segundo o motorista do caminhão, o condutor de um carro que trafegava no sentido contrário, em alta velocidade, perdeu o controle da direção em uma curva e bateu de frente com o veículo. Após o impacto, houve uma série de explosões. As duas pessoas que estavam no caminhão conseguiram se salvar com ferimentos leves. O motorista do carro de passeio morreu carbonizado.