Caminhão com 8t de maconha é abandonado em Itatiba

Um caminhão foi encontrado abandonado no acostamento da Rodovia Romildo Prado (SP-063), na altura do quilômetro 11, em Itatiba. Ao revistarem o caminhão, os policiais, com a ajuda de cães farejadores, localizaram 8 toneladas de maconha debaixo da carga.

O caminhão da Ford branco não tem queixa de roubo ou furto. Os policiais rodoviários resolveram parar ao ver o caminhão no acostamento durante patrulhamento. A carga aparentemente era formada apenas por sobras de madeira. Como o dono não foi localizado, os policiais levaram o veículo até uma base, onde caos farejadores da Guarda Civil de Jundiaí localizaram a droga.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Até o início da madrugada deste domingo, 3, a polícia ainda não tinha informações sobre o dono do caminhão nem sobre o motorista. Segundo os policiais, o caminhão não apresentava problemas mecânicos.