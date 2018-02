Caminhão colide com ônibus e deixa 20 feridos na zona leste de SP

SÃO PAULO - Um caminhão chocou-se com um ônibus e deixou 20 passageiros feridos entre as avenidas Aricanduva e Ragueb Chohfi, na zona leste de São Paulo, por volta das 12h30 de hoje. Treze viaturas do Corpo de Bombeiros e dois helicópteros Água da Polícia Militar (PM) foram enviadas ao local. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 13h50, as faixas central e da direita da Avenida Aricanduva, no sentido Marginal Tietê, estavam interditadas e havia lentidão na região.