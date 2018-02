Caminhão-cegonha com 11 carros 0-km pega fogo na Castelo Branco

SOROCABA - Um caminhão-cegonha carregado com 11 automóveis zero quilômetro pegou fogo na madrugada desta terça-feira, 14, no km 298 da Rodovia Castelo Branco, na altura do município de Águas de Santa Bárbara, no sudoeste paulista. Ao perceber o veículo em chamas, o motorista teve tempo apenas de parar no acostamento e saltar da cabine. Ele não se feriu.

O fogo consumiu seis automóveis Civic, quatro HR-V e um City, todos modelos da montadora Honda. O prejuízo, incluindo o caminhão, que também ficou destruído, foi calculado em mais de R$ 800 mil.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, um problema no sistema de freio da carreta pode ter causado o incêndio. Uma perícia vai investigar as causas do fogo.

Uma pista da rodovia ficou interditada enquanto o veículo estava em chamas.