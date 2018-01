Caminhão capota e pega fogo entre o Rodoanel e a Ayrton Senna

SÃO PAULO - Um caminhão-tanque capotou e pegou fogo na ligação entre o Trecho Leste do Rodoanel e a Rodovia Ayrton Senna, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, na manhã desta terça-feira, 26. O motorista foi socorrido pelos bombeiros ao pronto-socorro do Hospital de Santa Marcelina de Itaquaquecetuba.

O acesso de Itaquaquecetuba, no quilômetro 35 da Ayrton Senna, sentido São Paulo, foi bloqueado por causa do capotamento. A alternativa aos motoristas é usar o acesso no quilômetro 45.

O caminhão tombou após uma curva para a esquerda e explodiu. As chamas se alastraram pela mata na região, e se formou uma cortina de fumaça preta densa que atrapalha os motoristas no local. O trânsito está engarrafado, pois faixas da pista da rodovia tiveram de ser interditadas. Motoristas fizeram desvios atravessando o canteiro central.

Dez viaturas dos bombeiros, além de policiais e funcionários da concessionária responsável, foram ao local.