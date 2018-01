Queda de caminhão em ribanceira de rodovia mata uma pessoa

SÃO PAULO - Uma pessoa morreu e ao menos duas ficaram gravemente feridas após um caminhão cair de uma ribanceira na Rodovia Mogi-Bertioga, na madrugada desta quarta-feira, 6. As vítimas ficaram presas nas ferragens do veículo, que caiu de uma altura de mais de 60 metros no trecho de serra da rodovia, em Bertioga.

Um helicóptero da Polícia Militar foi enviado para ajudar na operação de resgate. Seis equipes do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local e precisaram descer de rapel até as ferragens. A polícia não informou o local ao qual os sobreviventes foram enviados, nem a identidade das vítimas.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER), que administra a rodovia, foi informado do acidente às 5h18 da quarta-feira. A operação de resgate durou mais de três horas. Não foram necessárias interdições na pista.