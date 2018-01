Caminhão cai de ponte sobre a Marginal do Tietê e motorista morre

SÃO PAULO - Um caminhão caiu da Ponte Vila Maria, na zona norte de São Paulo, com os pneus virados para cima sobre as faixas da pista local da Marginal do Tietê, no sentido da Rodovia Castello Branco. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do veículo morreu no local.

O acidente aconteceu por volta das 13h desta quinta-feira, 18. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a pista local da Marginal do Tietê precisou ser fechada.

De acordo com a companhia, o veículo trafegava sobre a ponte quando perdeu o controle, rompeu as grades de proteção do viaduto e caiu na marginal. Ainda de acordo com a companhia, nenhum outro veículo foi atingido pelo caminhão.