Caminhão-baú desgovernado cai sobre quatro casas em Guarulhos

Um caminhão-baú caiu sobre quatro casas depois de perder o controle e romper um muro em Guarulhos, na Grande São Paulo. O acidente aconteceu por volta das 11h desta segunda-feira, 27, na Rua Tamboriu, em Cumbica, e uma pessoa se feriu. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi socorrida por moradores e não há informações sobre seu estado de saúde.

A Defesa Civil de Guarulhos enviou técnicos ao local no começo desta tarde para avaliar os danos às residências afetadas no acidente. Até as 14h27, o relatório da vistoria apontando possíveis interdições ainda não havia sido concluído.