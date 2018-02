Caminhão bate em trem de passageiros que estava lotado e 11 ficam feridos Um caminhão bateu em um trem de passageiros perto da Estação São João de Meriti, às 6h40 de ontem, no Rio. Segundo a concessionária SuperVia, que administra o sistema de trens e estações do Rio, o veículo cruzou uma passagem de nível irregularmente e atingiu a composição, que estava cheia e seguia para a Estação Central do Brasil. Onze pessoas tiveram ferimentos leves.