Caminhão bate em avião da Air France na pista do Tom Jobim

Um voo da Air France com destino a Paris foi cancelado na noite de ontem, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, depois que um caminhão bateu na aeronave e danificou a fuselagem. Nenhum dos 436 passageiros a bordo se feriu.

O acidente ocorreu logo depois de o caminhão abastecer o avião, quando o motorista do veículo fazia uma manobra na pista.

Parte dos passageiros foi acomodada em outros voos e alguns acabaram levados para hotéis. A companhia aérea providenciou ainda táxi para os que moram na cidade.