Caminhão bate em 7 carros na Marginal Um caminhão colidiu com pelo menos sete carros na noite de ontem, na Marginal do Tietê. Até as 22 horas, não havia informações sobre feridos. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), duas faixas da pista expressa, sentido Rodovia Ayrton Senna, foram bloqueadas às 20h e permaneciam fechadas às 22h. A batida aconteceu na altura da Ponte das Bandeiras. Como reflexo, o motorista enfrentava ontem 4 km de lentidão, da Ponte Julio de Mesquita Neto até a Ponte Tamanduateí.