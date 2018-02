Caminhão bate em 5 carros e bebê morre Um acidente envolvendo um caminhão carregado de terra e cinco automóveis resultou na morte de um bebê de 6 meses ontem em Ribeirão Preto (SP). O caminhão teria perdido o freio e arrastado cinco carros, ferindo quatro pessoas e matando o bebê. O acidente aconteceu no cruzamento das Avenidas Antônio Diederichsen e Portugal, em uma das regiões mais movimentadas de Ribeirão Preto. Segundo a Polícia Militar, que apura o caso, ainda não há informações sobre as condições do caminhão nem o estado do motorista.