Caminhão bate contra muro de escola em SP e aluno morre

Uma criança de 5 anos morreu na tarde desta terça-feira, 30, ao ser atingida por um caminhão-baú que bateu contra o muro de uma escola municipal na zona sul de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo também se chocou contra uma van, que estava dentro da unidade. A motorista da van escolar, uma senhora de 57 anos, sofreu ferimentos graves e foi levada no helicóptero Águia da Polícia Militar para o Hospital das Clínicas.

A Secretaria da Educação paulistana suspendeu o restante das aulas desta terça na Emei Marialice Mencarini Foracchi por conta do acidente. Outras três crianças sofreram ferimentos leves e são mantidas em observação no Hospital do Grajaú e passam bem. Inicialmente, os bombeiros afirmaram que mais duas crianças haviam sido levadas ao pronto-socorro Maria Antonieta, mas essa informação não foi confirmada.

Segundo a Secretaria da Educação, há 630 alunos - de 3 a 6 anos - na Emei, situada na Rua Professor Francisco Marques Oliveira Júnior, no Jardim Três Corações. O acidente ocorreu no intervalo no segundo para o terceiro turno. As crianças que estavam na escola foram liberadas conforme os responsáveis iam chegando.

Atualizada às 18h18 para acréscimo de informações.