Caminhão atropela marronzinho em SP Um agente da Companhia de Engenharia de Tráfego foi atropelado na manhã de ontem na pista expressa da Marginal do Tietê. O acidente aconteceu por volta das 11h20, no sentido Castelo Branco, na altura da Ponte Aricanduva. Segundo a CET, a vítima foi atropelada por um caminhão, teve ferimentos na cabeça e no joelho e foi levada para o pronto-socorro.