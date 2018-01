Caminhão atropela funcionários de empresa terceirizada na Fernão Dias

SÃO PAULO - Cinco funcionários de uma empresa que presta serviços para a concessionária OHL foram atropelados por um caminhão carregado com beterrabas, por volta das 2 horas desta madrugada de quinta-feira, 29, quando realizavam trabalhos de manutenção da capa asfáltica da pista sentido São Paulo da rodovia Fernão Dias, no quilômetro 63, em Mairiporã, na Grande São Paulo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trecho onde ocorreu o acidente é uma descida com curva, não possui iluminação e estava com uma das duas faixas bloqueadas para a realização da manutenção da via. O motorista, Adriano Ronaldo Rocha, invadiu a área interditada e atingiu uma máquina de raspagem de asfalto, na qual estava uma das vítimas. Parte da carga se espalhou pela rodovia, que ficou completamente bloqueada até as 3h15. A fila de congestionamento.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Duas das vítimas, gravemente feridas, foram levadas para o hospital de Bragança Paulista; as outras três, com ferimentos moderados, foram distribuídas para os hospitais de Mairiporã e Atibaia. A PRF informou que Adriano tem um ano de habilitação, não estava bêbado e que não conseguiu desviar da área bloqueada ao perceber a sinalização. Apesar da cabine do caminhão ter ficado muito destruída, o motorista sofreu ferimentos leves. Às 4h45, o congestionamento na região era de cerca de 3 quilômetros.

Texto atualizado às 4h45