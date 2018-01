Caminhão atropela fiscal da CET na Marginal do Pinheiros

Um fiscal da CET foi atropelado na madrugada desta sexta-feira, 18, na Marginal do Pinheiros, por um caminhão. O acidente aconteceu por volta das 5h40, na altura da ponte Cidade Jardim, no sentido Interlagos.

De acordo com a CET, o motorista do caminhão perdeu o controle do veículo, que bateu na defensa da via, atropelando o fiscal, que estava canalizando a pista, por conta de um acidente. A vítima foi encaminhada para o Hospital São Luís.

Atropelamentos

Outros três atropelamentos foram registrados pela CET na manhã desta sexta, dois deles causados por motocicletas. Um deles na Avenida Dr. Gastão Vidigal junto à Rua Dr. Avelino Chaves e outro na Avenida Presidente Tancredo neves, perto da Rua Nossa Senhora da Saúde. Um terceiro acidente aconteceu na Rua Alexandre Dumas, junto à Rua Antônio de Oliveira, onde um carro atropelou um pedestre.