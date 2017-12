Caminhão atropela cinco pessoas em São Paulo

Pedro da Rocha e Ricardo Valota, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Um caminhão desgovernado e carregado de verduras causou a morte de uma pessoa e ferimentos em outras quatro, no início da noite de terça-feira, 26, na região de Parada de Taipas, zona norte de São Paulo. O acidente foi testemunhado por quem passava pela Rua Monte Alegre do Sul.

O motorista perdeu o controle do veículo, que subiu na calçada na altura do nº 881 e atropelou quatro pessoas antes de tombar. João de Almeida, de 26 anos, que seguia para a faculdade, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O caminhoneiro foi retirado das ferragens pelos bombeiros e levado pelo helicóptero Águia para o pronto-socorro do Hospital das Clínicas.

Uma adolescente, de 16 anos, e uma menina sofreram ferimentos leves e foram medicadas no pronto-socorro de Taipas. O quarto ferido é um pedestre que foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia e cujo estado de saúde não foi divulgado. O acidente foi registrado no 74º Distrito Policial, de Taipas, onde as causas serão apuradas.