Caminhão atropela casal em moto na Rodovia Ayrton Senna

Ricardo Valota, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Ocupando uma moto Honda Fan preta CG-125, um casal foi atropelado e morto por um caminhão, de cor vermelha, que transportava um contêiner, por volta das 20h30 de quarta-feira, 11, no km 13 da pista sentido interior da Rodovia Ayrton Senna, no Jardim de Lorenzo, região da Penha, na zona leste de São Paulo.

Testemunhas não conseguiram anotar a placa do veículo de carga, cujo motorista não parou para prestar socorro. Tanto a Polícia Rodoviária como a Polícia Civil negaram-se a passar a identidade das vítimas. O piloto, de 39 anos, e a mulher que estava na garupa, de 31, morreram no local. O caso foi registrado no 10º Distrito Policial, da Penha.