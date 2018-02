Caminhão atinge viatura da CET na Marginal do Tietê

SÃO PAULO - Uma picape da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) foi atingida na lateral esquerda por um caminhão, por volta da 1h30 desta madrugada de quinta-feira, 28, na pista expressa da Marginal do Tietê sentido Ayrton Senna, antes da Ponte Júlio de Mesquita Neto região da Pompeia, zona oeste da capital.

O agente da CET que estava ao volante sofreu ferimentos leves. A vítima, de 55 anos, foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital São Camilo. A porta do motorista quase foi arrancada pelo caminhão. No momento do acidente, os agentes da CET retiravam da pista alguns cones que haviam sido utilizados para afunilamento da via em razão de obras no local.

Policiais militares da 1ª Companhia do 4º Batalhão foram acionados e encaminharam o caso para o 7º Distrito Policial, da Lapa. O caminhoneiro, segundo uma testemunha, aparentava estar bêbado e iria passar por teste de dosagem alcoólica.