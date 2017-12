Caminhão atinge três crianças na Vila Brasilândia Três crianças foram atropeladas por um caminhão na tarde de ontem na Avenida Almir Dehar, na Vila Brasilândia, zona norte da capital. Duas ficaram em estado grave. Uma com traumatismo craniano e outra com fraturas expostas na perna. Uma terceira teve ferimentos leves. A Polícia Militar informou que o motorista, de 29 anos, não tem carteira de habilitação e o veículo está com o licenciamento atrasado há três anos. Ele fugiu do local, mas foi capturado.