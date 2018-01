Caminhão abre cratera e rompe adutora no Jabaquara

SÃO PAULO - Uma cratera de mais de dois metros de diâmetro foi aberta e uma adutora de água foi rompida na Rua Soares de Avellar, no Jabaquara, na zona sul da capital, na madrugada desta terça-feira, 10. Um buraco já existia no local, mas foi a passagem de um caminhão que provocou o rompimento de quase toda a pista de veículos, conforme a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

A rua, paralela à Avenida Afonso D'Escragnolle Taunay (continuação da Bandeirantes), foi interditada e a Companhia de Saneamento do Estado (Sabesp) foi acionada para fazer o reparo. Não há previsão de liberação do trânsito no local. Há congestionamento no sentido centro da Bandeirantes em razão do bloqueio.

O caminhão que provocou o bloqueio, que transportava argamassa, não teria respeitado a sinalização e ficou preso no buraco por volta das 3h30. Um guincho da CET o removeu depois das 6 horas da manhã. Até em torno das 8 horas, a carga de sacos de argamassa continuava derramada ao lado da cratera. Equipes faziam o escoamento da água da adutora antes de iniciar o conserto.